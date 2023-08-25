СМИ: Самолет Пригожина разлетелся на части еще в воздухе

СМИ: Самолет Пригожина разлетелся на части еще в воздухе1
- 25.08.2023, 14:57
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Крыло и шасси бизнес-джета нашли в 3-х километрах от места падения.
В России обнаружили крыло и шасси самолета, в котором летел владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Они валялись за 3 километра от места падения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию из российских СМИ.
Их достали из реки Ладыженка, недалеко от железнодорожной станции Куженкино.
В нескольких сотнях метров от того места, где обнаружили хвост самолета.
Это подтверждает версию, что развалился самолет на части еще в полете.