«Беларуская выведка»: Лукашенко готовится вызвать стрельбу на польской границе

«Беларуская выведка»: Лукашенко готовится вызвать стрельбу на польской границе2
- 26.08.2023, 10:49
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Операция вступила в новую фазу.
Авторы телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили о получении информации об окончании фазы детальной проработки оперативного плана создания вооруженного конфликта на белорусско-польском участке границы, о котором предупреждали ранее.
«Следующая фаза - реализация.
К сожалению, известны только некоторые общие детали:
Когда: сентябрь (учения ОДЕБ, и также символично - обилие знаковых дат для польско-советских отношений).
Где: территория Гродненского погранотряда.
Замысел: основной оперативный замысел - вызвать огонь из стрелкового оружия в сторону белоруской территории», — пишет «Беларуская выведка».
Авторы канала отмечают, что реализация плана несколько раз корректировалась в сторону деэскалации сценария и смягчения последствий на фоне своевременной, решительной и скоординированной позиции Польши, Литвы и Латвии по готовности перекрытия границ.
«Именно решительный ответ «остудил пыл» Лукашенко по терроризированию восточной границы ЕС.
Лукашенко попытается использовать этот шанс для привлечения личного внимания Путина, на фоне сформировавшейся в последнее время атмосферы недоверия.
Считаем своим долгом немедленно поделиться полученной информацией, т. к. учитывая специфику поведения и психологические портреты лиц ответственных за принятие решений в Беларуси, обнародование подобной информации вполне способно отсрочить или изменить планы противника», — пишет «Беларуская выведка».