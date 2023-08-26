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СМИ: Ответственный за безопасность самолета Пригожина за сутки до авиакатастрофы сменил работу

  • 26.08.2023, 18:35
СМИ: Ответственный за безопасность самолета Пригожина за сутки до авиакатастрофы сменил работу

Он устроился работать в крупную госструктуру.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что ответственный за безопасность самолета главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина за сутки до взрыва борта перешел на работу в крупную госструктуру:

— Источник сообщил, что замдиректора по организации полетов авиакомпании МНТ-Аэро (владела самолетом Пригожина), ответственный за безопасность Сергей Штырков, перешел на работу в другую организацию за день до катастрофы. Однако продолжал исполнять обязанности и готовил к вылету джет с вагнеровцами до самых последних минут. Ранее он работал в филиале «Аэроконтроль ФГУП Госкорпорация по ОрВД», а в МНТ-Аэро его пригласили для помощи по вводу в эксплуатацию других самолетов.

Telegram-канал пишет, что в конце июля ему предложили вернуться на прежнюю работу с повышением по должности, и он согласился.

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