52 россиянина избили командира и с ним сдались в плен ВСУ 27.08.2023, 19:55

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Оккупанты жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов.

В районе Роботино Запорожской области более 50 оккупантов сдались в плен Вооруженным силам Украины. Как сообщает «Униан» со ссылкой на российские Telegram-канал, россияне жаловались на отсутствие продуктов и боеприпасов, после чего избили своего командира и вместе с ним сдались в плен. Источник в Генштабе ВСУ подтвердил информацию о сдаче в плен 52 солдат и одного командира оккупационной армии.

«Неделю назад у нас пошли серьезные потери, много пацанов погибло. Одновременно перестали подвозить продовольствие, мы искали своими силами, но часто случались моменты, когда было просто нечего есть», - заявил один из окупантов.

Оккупанты попросили командира позволить им отступить, но получив отрицательный ответ, 52 человека решили сдаться в плен. Перед этим они напали на командира, «скрутили его» и сдались украинцам вместе с офицером.

Ранее глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что из тех российских военных, которые попадают в плен, около 20% – сдаются добровольно.

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