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СМИ: В результате атаки дрона в Белгородской области умер подполковник полиции

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  • 27.08.2023, 21:21
  • 2,718
СМИ: В результате атаки дрона в Белгородской области умер подполковник полиции

В РФ становится все горячее.

Подполковник полиции умер в результате атаки дрона в Белгородской области РФ. По данным «Базы» заместитель начальника одного из отделов регионального УЭБиПК Алексей Ч. умер после того, как дрон скинул боеприпас на его участок в Щетиновке. В этот момент Алексей якобы был на выходном дне и косил газон.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства в Щетиновке погиб один человек.

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