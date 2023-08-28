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В Вильнюсе потребовали освободить белорусских политзаключенных

  • 28.08.2023, 14:02
  • 1,358
В Вильнюсе потребовали освободить белорусских политзаключенных

Активисты собрались на одной из центральных улиц города.

В воскресенье, 27 августа, в Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

Активисты собрались на одной из центральных улиц города и подняли плакаты с фотографиями и именами заключенных. Среди них были Полина Шарендо-Панасюк, Мария Колесникова, Николай Статкевич и другие.

Участники акции требовали немедленного освобождения всех политических заключенных в Беларуси и прекращения насилия со стороны режима Лукашенко.

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. 

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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