В Китае для белорусов отменяют тест на Covid-19 при въезде в страну

В Китае для белорусов отменяют тест на Covid-19 при въезде в страну1
- 28.08.2023, 14:55
С 30 августа.
В Китае для белорусов, как и для всех приезжающих в страну, с 30 августа отменяется тест на Covid-19, который был необходим перед въездом в страну, пишет ТАСС.
Об отмене предварительного ПЦР-тестирования на коронавирус перед посещением республики сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.
- Тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на Covid-19, - уточнил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД.