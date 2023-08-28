В Китае для белорусов отменяют тест на Covid-19 при въезде в страну 1 28.08.2023, 14:55

С 30 августа.

В Китае для белорусов, как и для всех приезжающих в страну, с 30 августа отменяется тест на Covid-19, который был необходим перед въездом в страну, пишет ТАСС.

Об отмене предварительного ПЦР-тестирования на коронавирус перед посещением республики сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.

- Тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на Covid-19, - уточнил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД.

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