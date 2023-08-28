Буданов: Россияне прячут корабли Черноморского флота на юго-восток от Крыма 2 28.08.2023, 19:51

2,740

Кирилл Буданов

Глава украинской разведки подчеркнул, что корабли ЧФ РФ не могут никуда выйти.

Россияне прячут корабли Черноморского флота на юго-восток от Крыма, рассказал «Крым.Реалии» начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Там они находятся. Выходят, быстро производят ракетные залпы. Максимум заходят прямо вдоль берега в бухту Севастополя, заряжаются новыми ракетами, пополняют запасы и опять же выходят», – сообщил Буданов.

Глава украинской разведки добавил, что корабли ЧФ РФ «просто не могут выйти никуда». «Они покинули северную часть Черного моря, западную часть Черного моря. Они просто прячутся за углом, поворотом Крыма, юго-восточной частью. И все», – пояснил он.

Ранее спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что после августовских атак на Черноморский флот РФ российские суда пытаются держаться поближе к российскому побережью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».