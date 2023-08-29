Резников: Россияне могут попасть в котел под Купянском 29.08.2023, 5:10

1,062

Алексей Резников

Все зависит от продвижения ВСУ на Бухмутском направлении.

Российские военные имеют некие успехи под Купянском. При этом захватчики могут попасть там в котел, если украинские защитники продвинутся на Бахмутском направлении. Об этом заявил министр обороны Укрианы Алексей Резников.

- Это логичный ход врага, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали отряды с юга и востока. Но генерал Сырский, который командует группировкой войск "Хортица", одновременно держит оборону на том направлении и контратакует на Бахмутском направлении. Россияне вроде немного там и продвигаются, но если мы продвинемся (на Бахмутском направлении, - ред.), то тогда уже они попадут в котел, - сказал он.

Резников подчеркнул, что украинские подразделения с юга не перебрасываются, тогда как россияне постоянно перемещают свои подразделения: с Херсонской области на южное (Запорожское) направление, с юга - на Восточное направление.

По его словам, такие действия оккупантов - хороший знак для Украины.

«Как говорят военные, «ситуация сложная, но контролируемая», - добавил министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».