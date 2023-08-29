Крупный успех под Бахмутом: украинские войска выбили россиян к востоку от Клещеевки 1 29.08.2023, 8:21

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ВСУ освободили важный плацдарм на восточном направлении.

Украинские войска вытеснили оккупантов с позиций к востоку от Клещиевки и в центре населенного пункта.

Всего на Бахмутском направлении ВСУ освободили 44 квадратных километра. По всей линии фронта идут тяжелые бои.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска атаковали украинские позиции на линии Купянск-Сватово 28 августа. Российский «военкор» заявил, что войска РФ оказывают давление на украинские силы вблизи Синьковки и Петропавловки, но отметил, что россияне вряд ли смогут прорвать украинскую оборону в ближайшее время.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска проходят позиции на границе Белгородской области с Украиной и продолжают искать слабые места в украинской обороне. Спикер Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш заявил, что сейчас на Купянском направлении действуют 45 тысяч российских военных.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили наступление россиян на Новоегоровку. Маляр отметила, что россияне продолжают безуспешные наступательные действия к юго-западу от Кременной, вблизи Белогоровки, в районе Серебрянского леса и у Веселого.

«Военкор» из РФ утверждал, что оккупанты атакуют Новоегоровку и Белогоровку, чтобы повредить украинские наземные линии связи (GLOCs) в Боровой и Северске.

Маляр заявила, что российские силы готовятся к перегруппировке сил на Лиманском направлении и пытаются задействовать наиболее профессиональные десантно-штурмовые подразделения (ВДВ) на линии фронта в Луганской области, чтобы оттянуть украинские силы от Бахмутского направления.

Евлаш заявил, что на Лиманском направлении действуют 48 тысяч российских военных, а российские «военкоры» отметили, что на всей линии фронта Купянск-Сватово-Кременная находится 110 тысяч российских войск.

Российские источники утверждали, что 28 августа украинские войска продлили контратаки на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Бои в Донецкой области

Украинские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута 28 августа. Маляр сообщила, что ВСУ вытеснили российские войска с позиций к востоку от Клещеевки и в центре населенного пункта и продолжают продвижение вдоль южного фланга Бахмута.

Маляр также сообщила, что украинские силы продвигаются вблизи Орехово-Василовки. Всего на Бахмутском направлении украинские войска освободили 44 квадратных километра, в том числе 1 квадратный километр за последнюю неделю.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Клещеевки. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска безуспешно пытались восстановить утраченные позиции вблизи Орехово-Василовки и Клещиевки.

Российские источники утверждали 27 и 28 августа, что войска РФ контратаковали в районе Клещеевки и вели наступательные действия в районе Орехово-Василовки. Российский источник утверждает, что российские силы атаковали вблизи Дубово-Василовки и Ивановского.

Представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш сообщил, что российские войска пытаются восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении, особенно на южном фланге и направляют резервы без должной подготовки в район Бахмута.

Евлаш добавил, что российские войска сначала направляют осужденных из разных неопределенных частных военных компаний для проведения штурмов без артиллерийской поддержки или тяжелой техники, а потом лучше обученный персонал.

Российские войска вели наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк. Украинский Генштаб сообщил, что войска РФ безуспешно атаковали вблизи Марьинки. Маляр сообщила, что оккупанты вели неудачные наступательные действия вблизи Степного, Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.

«Южная ось»

Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что украинские силы недавно добились незначительных успехов к северу от Шевченко (40 км к юго-западу от города Донецк).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 28 августа сообщила, что российские войска провели безуспешные наступательные действия вблизи Угледара.

Российские источники утверждали, что 28 августа украинские войска продолжали ограниченные безуспешные (наступательные действия по административной границе между Донецкой и Запорожской областями https://charter97.org/ru/news/2023/8/29/561554/).

Российский «военкор» выразил обеспокоенность по поводу возможности захвата украинскими силами позиций у Керменчика, которые, по его словам, играют важную роль в оборонном слое России в этом районе.

28 августа Маляр сообщила, что украинские войска уволили Роботино на западе Запорожской области. Российские источники продолжают утверждать, что силы РФ удерживают позиции на южной окраине Роботиного. Российские «военкоры» утверждали, что в самом населенном пункте и в близлежащих районах продолжаются бои.

28 августа украинские войска продолжали наступательные операции на западе Запорожской области. Маляр сообщила, что украинские силы добились неопределенного успеха к юго-востоку от Роботиного и к югу от Малой Токмачки и наступают в направлении Новоданиловки и Новопокроповки.

Российские «военкоры» утверждали, что украинские войска продвинулись в направлении Вербового.

Датчики NASA FIRMS/VIIR показывают большое количество тепловых аномалий рядом с сегментом российских противотанковых рвов к западу от Вербового, что свидетельствует о том, что украинские силы, возможно, пытались прорвать там российские оборонные позиции.

Тепловые аномалии и российские отчеты о продвижении Украины, вероятно, свидетельствуют о том, что российские силы не контролируют территорию западнее этого сегмента противотанковых рвов. Российский «военкор» выразил обеспокоенность уязвимостью российских позиций вдоль линии Роботино-Вербовое в случае дальнейшего продвижения Украины.

28 августа оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российская ПВО якобы сбила два украинских беспилотника над Крымом. Минобороны РФ утверждало, что ПВО якобы сбило украинскую крылатую ракету у берегов Крыма.

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