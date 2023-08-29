СМИ: Последнему вылету самолета Пригожина предшествовала череда странных событий 29.08.2023, 10:42

Дата переносилась несколько раз.

Последнему вылету самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту предшествовала череда странных событий.

Как выяснил близкий к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, изначально была заявка на вылет на 23 августа на трех пассажиров (Пригожин, Уткин, Чекалов).

Потом, неожиданно, дата вылета была заменена на 22 августа на 21.00 с тем же числом пассажиров.

До последнего самолет и экипаж держали в готовности, но в 23.00 пришел «отбой» - вылета не будет, он переносится на 23 августа на 17.30 .

23 августа в 14.25 пришла заявка на увеличение числа пассажиров на четыре человека (Тотмин, Макарян, Матусеев, Пропустин).

То есть, Пригожин передумал и решил взять на борт всех четырех своих телохранителей. А на борту самолета, судя по всему, неожиданно и резко приказал им отключить мобильные телефоны, хотя раньше никогда этого не делал.

У самих вагнеровцев активно обсуждается информация, будто 22 августа неожиданно Пригожин был приглашен на встречу с Путиным, который в этот же день встречался с президентом Мозамбика. Хотя Песков этот факт отрицает, веры ему немного.

Именно ожидание встречи объясняется то, что вылет 22 августа до позднего вечера был «подвешен».

Получается, после встречи Пригожин решает не расставаться с охранниками, а на борту вводит режим «тишины».

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