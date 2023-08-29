Бунт «Вагнера»: эксперт назвал сообщников Пригожина в ФСБ и Генштабе РФ 29.08.2023, 11:07

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У заговорщиков были разные мотивы.

Среди российского военного генералитета, а также в среде руководства ФСБ есть люди, которые настроены против главы МО РФ Сергея Шойгу, заявил в интервью «Главреду» российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко.

Он уверен в том, что в российской властной верхушке сегодня есть очевидный раскол. «Вершина этого раскола и его наглядная демонстрация была как раз в мятеже Пригожина. Понятно, что Пригожин не отдельно стоящий уголовник, который придумал захватить Ростов, на протяжении восьми месяцев унижать армию, обзывать Путина и потом пойти маршем на Москву. Понятно, что у него была серьезная поддержка», - подчеркнул он.

Эксперт уверен, что среди симпатиков Пригожина можно отметить, в том числе и генерала Сергея Суровикина.

«И тех самых генералов-потеряшек, их на сегодня порядка полутора десятков, в том числе и таких высокопоставленных, как замминистра обороны генерал Евкуров и замначальника генштаба генерал Алексеев, которые пропали с радаров. Их никто не видел более двух месяцев с момента, когда они посидели на лавочке с Пригожиным и пообщались с ним на тему, отдавать ли Шойгу с Герасимовым или нет. В результате все они исчезли», - подчеркнул он.

Собеседник считает, что такая ситуация свидетельствует о том, что диктатор Владимир Путин сейчас ведет зачистку среди верхушки российских силовиков.

«И эта зачистка не только в министерстве обороны. Какая-то часть ФСБшников, безусловно, сторонники того, чтобы начать более решительную войну», - не исключил он.

Яковенко добавил, что часть российской силовой элиты действительно хочет дальнейшей эскалации войны.

«Какая-то часть заинтересована в том, чтобы война длилась в этом вялотекущем режиме. А какая-то часть, и она существует не только в армии, но и в ФСБ, настроена на то, чтобы осуществить договорняк с Западом и с Украиной», - резюмировал он.

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