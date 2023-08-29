Симоньян опозорилась в прямом эфире фейками о Великобритании 29.08.2023, 11:22

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Маргарита Симоньян

Пропагандистка выдала безумный рассказ о «жизни на Западе», куда стремятся российские элиты.

В эфире программы на российском телевидении известная пропагандистка Маргарита Симоньян снова рассказала об «ужасной жизни» на Западе. Так, по ее словам в Великобритании люди гибнут от холода зимой.

Об этом она заявила в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1». Кадры с монологом Симоньян разлетелись по сети, пишет obozrevatel.com.

Симоньян прониклась «бедными» британцами, пока россияне ради денег едут умирать в Украину. Видео

«В Великобритании опять свежая статистка – тысячи людей погибли от холода в собственных домах. Не бомжи, которые замерзли на улицах. В собственных домах погибли», – заявила пропагандистка.

По словам Симоньян, британцы не могут себе позволить отопление, поэтому замерзают до смерти.

И не только такие «ужасы» переживают жители Великобритании.

«Средняя очередь ожидания к акушеру-гинекологу знаете какая? 31 день. За это время ребенок в школу пойдет», – заявила россиянка.

Последним аргументом пропагандистки стал якобы высокий показатель бедности среди британцев.

«По последним данным, в Британии голодает, то есть не имеет достаточного количества средств, чтобы есть, питаться, 11,5 млн человек», – сообщила Симоньян.

Примечательно, что в то время, как она так волнуется и переживает за уровень жизни в Британии, ее соотечественники вынуждены ехать на войну умирать за 200 тыс. рублей и LADA Kalina.

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