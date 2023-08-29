В Беларуси объявили мобилизацию 1 29.08.2023, 11:51

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Роман Головченко

Пока только в одной сфере.

Премьер-министр Роман Головченко сегодня сделал несколько «экономических» прогнозов на 2024 год.

По его словам, в экономике в следующем году намерены применять «мобилизационный подход развития».

«Ключевые задачи мобилизационного подхода развития экономики сохранены», — заявил Головченко.

При этом «министр финансов» Селиверстов заявил, что дефицит бюджета в 2024 составит 5 миллиардов рублей. Закрывать эту дыру режим будет за счет денег из Москвы «по интеграционным проектам».

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