В Беларуси объявили мобилизацию

В Беларуси объявили мобилизацию1
- 29.08.2023, 11:51
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Пока только в одной сфере.
Премьер-министр Роман Головченко сегодня сделал несколько «экономических» прогнозов на 2024 год.
По его словам, в экономике в следующем году намерены применять «мобилизационный подход развития».
«Ключевые задачи мобилизационного подхода развития экономики сохранены», — заявил Головченко.
При этом «министр финансов» Селиверстов заявил, что дефицит бюджета в 2024 составит 5 миллиардов рублей. Закрывать эту дыру режим будет за счет денег из Москвы «по интеграционным проектам».