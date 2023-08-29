«Единственный вопрос, действительно ли Шойгу такой тупой» 29.08.2023, 11:54

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Олег Жданов

Военный эксперт назвал свою версию крушения самолета Пригожина.

Украинский военный эксперт Олег Жданов высказал свою версию катастрофы самолета главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с 10 людьми на борту и назвал вероятного, по его мнению, заказчика.

Олег Жданов в своем стриме склоняется к версии, что самолет Пригожина был сбит ПВО по сговору военных.

Версию, что самолет Пригожина был сбит ракетой «воздух-воздух» Жданов называет маловероятной.

«Как правило ракеты воздушного базирования идут прямым попаданием. У ракет «воздух-воздух» используется тепловизионная головка самонаведения. Поэтому такая ракета попала бы в двигатель».

Эксперт обращает внимание, что на первых фотографиях был заметен инверсионный след от ракеты системы противовоздушной обороны, которая была запущена с земли.

Не верит он и в версию о взрывчатке на борту.

«На сегодняшний день по некоторым данным, даже тем, что были опубликованы в открытых источниках, можно определить, что бомбы на борту не было. По снимкам видно, что шасси целы. А говорят, что в отсек с шасси было заложено взрывное устройство. Но там не видно нагара.

А зато на фюзеляже на первых снимках, которые потом очень быстро начало ФСБ «вычищать» из интернета, отвалившееся крыло все изрешечено осколками. А это свидетельствует о применении ракеты неконтактного действия системы ПВО».

В подтверждение своей версии Жданов вспоминает, что недалеко от места происшествия находится резиденция «Валдай», которую охраняет система ПВО.

Такая же была и первая версия. Называет Жданов и свою версию, кто заказал убийство Пригожина.

«Думаю, что это было сделано военными, то есть Шойгу и Герасимовым. Именно они были мотивированы. Летчики были также мотивированы сбить и таким образом отомстить. Но это не тот процент», — говорит он.

Жданов считает, что мертвый Пригожин более неудобен для Путина, чем живой.

«Сегодня во многих городах (двенадцати) ставят мемориалы Пригожину. Мертвый Пригожин не дает покоя Путину. Люди помнят его марш, знают его по войне как героя», — говорит Жданов. Но вопрос, была ли санкция от Путина военным, эксперт оставляет открытым.

«Единственный вопрос, который остается открытым, — действительно ли Шойгу такой тупой и подставил Путина и сделал это по собственной воле, зная график полетов? Ведь именно ПВО любой страны выдает разрешение на тот или иной рейс. Любой несанкционированный полет или перехватывается или сбивается. Или Шойгу получил у Путина санкцию на это?» — говорит Жданов.

Также он не забыл версию инсценировки.

«Остается еще небольшой процент возможности инсценировки. Если тело Пригожина сразу кремируют после экспертизы ДНК, то тогда эта версия весьма вероятна. Если же тело будет даже в закрытом гробу, то велика вероятность что это тело Пригожина», — считает он.

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