Андрей Шарендо: Лукашенко боится смелых, потому что сам по себе он трус 29.08.2023, 13:00

Есть только один путь для освобождения политзаключенных.

23 августа активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк объявила голодовку, полностью отказавшись от еды.

Муж политзаключенной Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, почему Полина решилась на этот шаг и как можно повлиять на ситуацию с узниками совести в Беларуси:

— 21 августа Полина была внезапно этапирована из Гомельского СИЗО №3. Больше суток мы не знали, где она находится, но, в конце концов, с помощью адвоката нам удалось узнать, что Полину перевели в ИВС города Речица для проведения якобы следственных действий.

Адвокат посетил ее несколько дней назад, оказалось, что действительно уголовное дело в отношении Полины окончено, ей предъявлены окончательно обвинения. Это статья 411 часть 1, по которой Полине угрожает еще один год колонии.

Также стало известно, что следователи и спецслужбы намеренно поместили Полину в очень сложные условия. Мало того, что при поступлении в ИВС у нее забрали все личные вещи и продукты, которые она везла с собой, ее поместили в камеру с очень плохими бытовыми условиями. Там отсутствовал умывальник, не было матраса, не выдали постельные принадлежности. Также камера была в очень плохом состоянии, в ней есть насекомые и очень много клопов.

Полина выразила протест против таких условий, даже смертников в таких условиях не содержат, а Полина находится под следствием, должны быть подобающие условия. В знак протеста против действий силовиков Полина объявила голодовку, уже ровно неделю она держит голодовку против этих строгих условий, в которых она содержится. Также стало известно, что дело уже передано в прокуратуру, в ближайший месяц состоится очередной суд, который будет проходить в Речице.

— Что сейчас известно о состоянии Полины?

— Очевидно, что сейчас главной задачей спецслужб является сломать ее, они делают все, чтобы это осуществить. Полина морально держится, но понятно, что за последнее время она очень сильно пострадала физически. За последний год она провела более 200 суток в ШИЗО и в карцере, это очень суровое испытание для организма. И то, что Полина сейчас объявила голодовку, в любом случае может сказаться на здоровье. Поэтому я пользуясь возможностью призываю все гуманитарные международные организации следить за состоянием Полины, распространять информацию и делать все, чтобы ей была оказана медицинская помощь и она как можно быстрее была освобождена.

Также я призываю всех международных политиков не мириться с тем, что в центре Европы фактически существует концлагерь, где убивают и мучают женщин. На это должен быть суровый ответ — только путем давления можно освободить политзаключенных, только усилением санкций. Режим Лукашенко должен быть полным изгоем в цивилизованном мире.

— Как Полине могут помочь простые белорусы?

— Любая поддержка важна — можно написать жалобу или запрос о ее состоянии в тот же РУВД Речицкого района, можно писать письма. К сожалению, сейчас непонятно, где будет содержаться Полина. Единственное требование Полины — чтобы ее перевели в человеческие условия, в условиях Речицкого ИВС она отказывается дальше содержаться, это ее главное условие. Я надеюсь, что в ближайшие дни это условие будет выполнено, тогда можно будет Полине опять писать письма, отправлять бандероли и делать денежные переводы. Это очень большая поддержка для человека, который находится в тюрьме.

— С чем связано такое усиленное давление на Полину?

— Вообще Лукашенко много раз заявлял, что он с женщинами не воюет, но на самом деле это не так. Диктатор боится смелых и мужественных людей, потому что сам по себе он трус. Системе дан приказ сломать человека, именно эту цель преследуют спецслужбы — сломать наших национальных лидеров.

О Николае Статкевиче нет уже более 200 дней никакой информации, Павла Северинца перевели в крытую тюрьму, Сергей Тихановский тоже давно находится в тюрьме в непонятных условиях, мы ничего не знаем о состоянии здоровья Виктора Бабарико. Те же действия применяют и против Полины, перед спецслужбами стоит задача сломать ее, полностью изолировать.

К сожалению, мы, белорусы, пока позволяем это делать тем, что миримся с этим. Позволяет все мировое сообщество тем, что должные санкции до сих пор не были введены. И пока это происходит, Лукашенко может делать что угодно с политзаключенными. Я призываю всех не мириться с этим и делать все возможное, чтобы это прекратилось.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Она была наказана двумя гадами заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

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