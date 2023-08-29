Российские пилоты больше не могут летать над Москвой

Российские пилоты больше не могут летать над Москвой2
- 29.08.2023, 13:40
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Половина территории Московской области оказалась в «красной зоне».
Российские пилоты малой авиации жалуются на проблемы с полетами вокруг Москвы из-за глушения GPS.
Как сообщает российское издание The Moscow Times, из-за участившихся атак украинских дронов в Подмосковье начали глушить сигнал GPS, и теперь пилоты вынуждены искать новые способы ориентироваться во время полетов.
Отмечается, что с мая как минимум половина территории Московской области оказалась в «красной зоне» сервиса GPSJam. Тогда более 10 процентов самолетов сообщали о проблемах с навигацией. Эти данные касаются работы GPS-сигнала в воздухе.
«Сейчас авиаторы пытаются выработать техническое решение, которое позволит самолетам пользоваться системами навигации и не мешать войскам ПВО. В качестве одного из вариантов сообщество предлагает использовать вышки сотовой связи», - говорится в сообщении.