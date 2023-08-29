Польша и арабские страны обсудили ситуацию с мигрантами на белорусской границе 29.08.2023, 20:36

Варшава рассказала о роли режима Лукашенко в перевозке мигрантов из ближневосточных стран.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньски встретился с представителями посольств Алжира, Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Йемена, Катара, Кувейта, Марокко, Палестины, Сирии и ОАЭ, аккредитованных в Варшаве. На встрече обсуждалась текущая ситуация на белорусско-польской границе, сообщает МИД Польши.

Яблоньски напомнил предысторию миграционного кризиса и роль режима Лукашенко в перевозке мигрантов из ближневосточных стран в Беларусь. Он рассказал, что мигрантов инструктируют о прохождении белорусско-польской границе, а затем беларусские службы заставляют их пересекать границу нелегально.

Замглавы польского МИД заявил, что эта практика является частью гибридной войны с участием ЧВК «Вагнер». Яблоньски отметил, что организаторы миграционного маршрута ставят целью дестабилизировать обстановку в Польше и в ЕС в целом.

Яблоньски подчеркнул, что польские пограничники соблюдают все процедуры и правила в отношении мигрантов.

В польском МИД попросили присутствующих на встрече дипломатов проинформировать польскую сторону о мероприятиях в своих странах, направленных на борьбу со скоординированной нелегальной миграцией через Беларусь и Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».