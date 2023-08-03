Американский Bradley на службе ВСУ выиграл бой с российским «Ланцетом» 1 3.08.2023, 11:48

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Видеофакт.

Американские боевые машины пехоты Bradley M2A2, находящиеся на вооружении украинской армии, оказались не по зубам российским барражирующим боеприпасам ZALA Ланцет.

Об этом свидетельствует видео одной из таких атак, снятое самими же оккупантами, передает nv.ua.

На обнародованных кадрах видно, как дрон-камикадзе россиян врезается в правый борт Bradley, однако никаких серьезных повреждений бронетехника ВСУ, оснащенная динамической защитой BRAT не получает и продолжает движение.

Таким образом, американские БМП не только способны сохранить жизни экипажу и находящемуся внутри десанту в случае наезда на мину, но и продолжать выполнение боевых задач даже после прямого попадания различных средств поражения бронетехники.

A Russian ZALA Lancet kamikaze drone targets a Bradley M2A2 with BRAT reactive armor just east of Robotyne. It hits the IFV but does no damage at all as the Bradley keeps moving and the crew is safe. pic.twitter.com/0gEPpCyNjp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2023

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