От голода едят мышей: 205-я бригада РФ попала в ловушку на островах под Херсоном

От голода едят мышей: 205-я бригада РФ попала в ловушку на островах под Херсоном13
- 30.08.2023, 13:10
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Командование отказалось эвакуировать оккупантов.
Оккупанты из 205-й бригады ВС РФ, попавшие в ловушку на Херсонском направлении, едят мышей из-за проблем со снабжением. Командование не эвакуирует оккупантов и не снабжает их даже водой и пищей.
Об этом пишет в своем блоге российский пропагандист, «военкор» Романов, передает Диалог.UA.
По его данным, группу ВС РФ отправили на острова «установить координаты» ВСУ. Обернулось это тем, что оккупанты застряли без снарядов и продовольствия.
«Группа координаты установила, но работы по ним нет. Лимит - 8 снарядов в день. Группу никто не вытаскивает, сегодня они на пожрать сварили мышь (и это не метафора)», - пишет Романов.
Напомним, что первым о проблеме 205-й бригады сообщил еще 24 августа в своем блоге российский военный Егор Гузенко «Тринадцатый».
Он жаловался, что разведгруппа данного подразделения оказалась в ловушке на Херсонском направлении, несет большие потери и брошена командирами.
Он отмечал, что группировке пришлось сбрасывать энергетические батончики с помощью дронов, чтобы оккупанты не умерли от голода.
Отметим, что именно 205-я бригада ВС РФ, как считается, была исполнителем подрыва Каховской ГЭС, что привело к экологической и гуманитарной катастрофе в регионе.