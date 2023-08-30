Полина Шарендо-Панасюк прекратила голодовку 3 30.08.2023, 14:34

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Полина Шарендо-Панасюк

Требования политзаключенной были выполнены.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк прекратила голодовку, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Требования Полины о более гуманных бытовых условиях содержания были выполнены. Ее перевели из речицкого ИВС в СИЗО-3 в Гомеле. Там она будет находиться до суда.

Эту информацию сайту Charter97.org подтвердил муж Полины Андрей Шарендо:

— Полину перевели в СИЗО-3, она закончила голодовку. Но был ли перевод вызван голодовкой, или сработали жалобы адвоката на условия содержания, не понятно. Но фактически требование Полины об изменении места содержания было выполнено.

Политзаключенная объявила голодовку 23 августа, протестуя против условий в ИВС в Речице. В ИВС она находилась в одиночной камере в антисанитарных условиях. У нее забрали все вещи и продукты, которые она привезла с собой, не выдали постельных принадлежностей, не выводили на прогулки и не принимали передачи.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Она была наказана двумя гадами заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

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