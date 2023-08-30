«Газпром» сжигает наличные со скоростью 16 миллиардов российских рублей в день 5 30.08.2023, 16:50

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Вся газовая стратегия России обернулась полным провалом.

Попытка заморозить Европу обернулась «финансовым суицидом» для российского «Газпрома». Запасы наличных на счетах компании тают со скоростью 16 млрд рублей в день. За последние же полтора года его «денежная подушка» сдулась практически втрое. Это следует из отчетности по МСФО, которую «Газпром» опубликовал 29 августа, пишет Finanz.

Из 2 трлн российских рублей денежных средств и их эквивалентов, накопленных компанией перед началом войны, к 30 июня 2023 года осталось лишь 683 млрд.

Отключив газ большинству европейских клиентов и сократив добычу на рекордную в истории газовой промышленности величину, «Газпром» потерял 40% выручки, 60% EBITDA и отчитался о падении чистой прибыли более чем в 8 раз.

Оплачивать программы газификации и строительство новых трубопроводов стало де-факто нечем: операционный денежный поток компании (681 млрд рублей за полгода) покрывает лишь половину капитальных затрат (1,3 трлн).

Вся газовая стратегия России оказалась саморазрушительной и обернулась полным провалом, говорит аналитик Bruegel Симон Тальяпьетра: «Кремль думал, что используя газ как оружие против ЕС, они добьются немедленного сокращения поддержки Украины, но это оказалось полностью неверным».

Доля российского газа на европейском рынке с почти половины в начале 2021 года рухнула до 10%, подсчитал Bruegel. При этом хранилища остаются рекордно заполненными, а подготовка к зиме завершена на месяцы раньше сроков.

«Газпром» латает «дыры» в балансе, набирая долг: его общий объем достиг 6,6 трлн рублей, а чистый (то есть не покрытый денежным резервами) добрался до 6 трлн. При таких цифрах, возможно, уже в ближайшие годы компанию придется спасать российскому государству, пишет MMI.

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