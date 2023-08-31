В Британии назначили нового министра обороны
- 31.08.2023, 12:02
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Стало известно, кто занял должность.
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил нового министра обороны. Пост занял Грант Шеппс.
Об этом сообщает правительство Британии в Twitter.
Телеканал Sky News называл его самым вероятным кандидатом на должность главы британского Минобороны. Журналисты видели, как в четверг утром, 31 августа, он заходил на Даунинг-стрит, 10.
Как и ожидалось, Министерство обороны Великобритании возглавил опытный чиновник.
Это пятая за год должность в правительстве, которую занял Шеппс. Он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, министром внутренних дел при Лиз Трасс и министром по вопросам бизнеса до того, как стал министром энергетики при действующем премьер-министре Риши Сунаке.