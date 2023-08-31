У свергнутого президента Габона нашли чемоданы с деньгами 4 31.08.2023, 14:21

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Сокровища показали на видео.

В среду в Габоне произошел военный переворот, в ходе которого был свергнут президент Али Бонго, правивший страной с 2009 года. Путчисты заявили, что они обнаружили в его доме большие суммы денег в разных валютах, которые являются доказательством его коррупции и растраты. Они также арестовали нескольких его родственников и сообщников.

«Сокровищ» свергнутого президента показали на видео, сообщает «Хартия 97%».

Путчисты объявили о создании переходного совета, который должен провести новую конституцию и свободные выборы. Они обещали вернуть демократию и прекратить династию Бонго, которая управляла Габоном с 1967 года.

Габон - одна из самых богатых стран Африки по нефти и минералам, но большая часть населения живет в нищете. Последние президентские выборы были оспорены оппозицией, которая обвинила Бонго в фальсификации.

Международное сообщество осудило путч и призвало к мирному урегулированию кризиса. Однако многие габонцы поддержали мятеж и вышли на улицы, чтобы отпраздновать свержение Бонго.

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