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В белорусских школах запретят изучать иностранные языки?

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  • 31.08.2023, 15:55
  • 8,810
В белорусских школах запретят изучать иностранные языки?

Родители школьников бьют тревогу.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Борис из Заславля:

- В преддверии учебного года я как отец двоих маленьких детей пристально слежу за новостями от Министерства образования. Слежу с плохим предчувствием, потому что Минобразования в последние годы делает все возможное и невозможное, чтобы только усложнить жизнь родителей и учителей. Помню, как год назад лукашистские «образователи» неистово уничтожали негосударственные школы.

И вот узнал, что в этом году деятели из вышеупомянутого Министерства обеспокоились тем, как в наших школах преподаются иностранные языки. Кто-то может подумать, что обратили внимание на низкий уровень технического оснащения кабинетов, мизерные зарплаты учителей, устаревшие учебники. Но нет, все наоборот!

Сам замминистра некто Александр Кадлубай объяснил, что теперь в государственных школах иностранные языки будут изучать иначе - без погружения в историю и культуру носителей языка. Товарищ Александр возмутился, что в кабинетах английского языка, например, можно увидеть британский флаг, двухэтажный автобус, телефонную будку в Лондоне и так далее.

Я так сразу вспомнил, как мы когда-то в советское время изучали немецкий язык. Никакого прослушивания, никаких разговоров, только бесконечное изучение грамматики да переводы текстов. И половина тех текстов - о «великой октябрьской революции» и Великой Отечественной войне. Естественно, что даже ученики-отличники не могли говорить по-немецки, а только пыкали-мыкали.

Страшно даже представить, какое же «усовершенствование» придумают лукашисты... Ну вместо британского флага повесят зелено-красный; вместо, например, произведений Чарлза Диккенса заставят читать какого Чергинца в переводе на английский язык. А может вообще запретят изучать «вражеские» языки, ведь это же пропаганда идеологии NATO?

Не нужно быть великим интеллектуалом, чтобы понимать, что в современном глобализированном мире нужно знать несколько языков. И чем больше, тем лучше. Лукашистский же режим чрезвычайно архаичен, как и его бессменный вождь. Он, бедняга, даже один язык не смог как следует изучить за всю свою жизнь.

Мы свою дочь записали на курсы английского языка еще в 5 лет. Она сейчас в свои 8 может читать на пяти языках. Я думаю, что это норма для цивилизованного общества, которое белорусы будут строить по окончанию эпохи лукашизма.

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