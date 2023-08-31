В Гомеле массово увольняют кондукторов автобусных парков

В Гомеле массово увольняют кондукторов автобусных парков2
- 31.08.2023, 16:35
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Вопреки обещаниям властей, в Гомеле стали увольнять армию кондукторов автобусных парков
Источник «Флагштока», работающий в одном из автопарков Гомеля, объяснил ситуацию:
«Кондукторам, которые не достигли пенсионного возраста, предлагают перейти в контрольно-ревизионную службу Гомельоблпассажиртранса. При этом кондукторам-пенсионерам практически ничего «не светит» — их просто увольняют».
В 2022 в ответ на публикацию «Флагштока» городские власти заверяли, что сокращения числа кондукторов не произойдет.