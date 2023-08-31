закрыть
31 августа 2023, четверг, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле массово увольняют кондукторов автобусных парков

2
  • 31.08.2023, 16:35
В Гомеле массово увольняют кондукторов автобусных парков

Подробности.

Вопреки обещаниям властей, в Гомеле стали увольнять армию кондукторов автобусных парков

Источник «Флагштока», работающий в одном из автопарков Гомеля, объяснил ситуацию:

«Кондукторам, которые не достигли пенсионного возраста, предлагают перейти в контрольно-ревизионную службу Гомельоблпассажиртранса. При этом кондукторам-пенсионерам практически ничего «не светит» — их просто увольняют».

В 2022 в ответ на публикацию «Флагштока» городские власти заверяли, что сокращения числа кондукторов не произойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип