В Гомеле массово увольняют кондукторов автобусных парков 2 31.08.2023, 16:35

Подробности.

Вопреки обещаниям властей, в Гомеле стали увольнять армию кондукторов автобусных парков

Источник «Флагштока», работающий в одном из автопарков Гомеля, объяснил ситуацию:

«Кондукторам, которые не достигли пенсионного возраста, предлагают перейти в контрольно-ревизионную службу Гомельоблпассажиртранса. При этом кондукторам-пенсионерам практически ничего «не светит» — их просто увольняют».

В 2022 в ответ на публикацию «Флагштока» городские власти заверяли, что сокращения числа кондукторов не произойдет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».