Боррель призвал подготовить ЕС к вступлению в него 10 стран 31.08.2023, 20:44

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Он выразил уверенность, что членами станут западнобалканские страны и Украина.

Евросоюзу следует подготовиться к расширению, в него могут вступить десять новых членов, заявил глава дипломатии объединения Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран ЕС, на которой также присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Пресс-конференция транслировалась на сайте Дипломатической службы ЕС.

«Государство-кандидат может стать членом ЕС при выполнении всех условий, но в то же время хорошо было бы установить политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу. И дать импульс нам, так как нам необходимо подготовиться к расширению и возможному вступлению десяти новых членов», — сказал он.

Он выразил уверенность, что членами станут западнобалканские страны и Украина, им также предстоит подготовиться к этому. По его словам, военные действия на Украине «ускорили процесс расширения» ЕС, однако стране будет нужно много помощи.

На данный момент в числе кандидатов в члены ЕС находятся:

Турция (с 1999 года);

Северная Македония (2005);

Черногория (2010);

Сербия (2019);

Албания (2014);

Босния и Герцеговина (2022);

Молдавия (2022);

Украина (2022).

Ожидают получения статуса кандидата в ЕС Грузия и Республика Косово (подали заявки в 2022-м).

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