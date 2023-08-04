«Все шишки посыплются на Лукашенко» 4.08.2023, 14:04

Фото: AFP

А если бы «натовцы» влупили по Вискулям?

1 августа два белорусских военных вертолета нарушили границу Польши, углубились на ее территорию более чем на два километра. Но это не была высадка вагнеровской ДРГ, как могли подумать алармисты. По данным мониторинговой группы, эти вертушки, залетевшие в Польшу в районе села Беловеж Подляского воеводства, вообще-то охраняли Александра Лукашенко. Тот прибыл с рабочей поездкой на Брестчину и остановился в знаменитых Вискулях (правительственная дача в белорусской части Беловежской пущи. — Ред.), в семи с половиной километрах от польской границы, пишет для «ВотТак» политический обозреватель Александр Класковский.

А если бы натовцы влупили по Вискулям?

По поводу инцидента с вертолетами Варшава заявила решительный протест, даже Пентагон отреагировал: мол, постараемся обеспечить безопасность каждого квадратного сантиметра натовской территории. Но, скорее всего, нарушение границы было неумышленным. Эти вертолетчики базируются в Мачулищах под Минском, приграничье не ахти как знают. И можно предположить, что сам Лукашенко испугался в этой ситуации больше всех. Ведь по глупости могла быть развязана война с НАТО — и вдруг с той стороны шарахнули бы с перепугу по Вискулям?

Во всяком случае, выступая в тот же день перед селянами в Каменецком районе, правитель дал понять, что вагнеровцы в Беларуси под полным контролем, про их намерение сходить «на экскурсию в Варшаву и Жешув» (там крупный аэродром) он, Лукашенко, ранее просто-де пошутил, а Сувалкский коридор Минску «тысячу лет не нужен».

Фактически это заочный спор с видным «думцем», отставным генералом Андреем Картаполовым, заявившим в телевизоре, что вагнеровцы переброшены в Беларусь как ударный кулак, который в нужный момент за считаные часы возьмет этот «несчастный» Сувалкский коридор — полоску земли между Беларусью и Калининградской областью, узкое место НАТО.

Все шишки посыплются на Лукашенко

В любом случае Лукашенко прекрасно понимает, что если вагнеровцы попрут на Европу из Беларуси, то все шишки посыплются на голову ее правителя. Тут валенком не прикинешься: мол, гости на Варшаву без спроса пошли.

Лукашенко сам проговорился, что ему известны все разговоры вагнеровцев в их палаточном лагере под Осиповичами. То есть эти гости — под плотным контролем белорусских спецслужб. И вообще в Беларуси без ведома Лукашенко мышь не проскользнет, не то что тысячи пригожинцев могут тайком переместиться на 400 километров от Осиповичей до польской границы.

И потом, этих орлов надо же еще вооружить (в России у них практически все оружие отобрали), пропустить в погранзону да еще показать, где сподручнее просочиться через кордон. Без отмашки Лукашенко и содействия белорусских силовиков такая операция — будь то масштабное наступление или рейд ДРГ — немыслима.

И последствия подобной авантюры (почти наверняка обреченной на провал, потому что поляки начеку) придется большой ложкой хлебать именно Лукашенко. Варшава уже пригрозила, что в случае вагнеровских провокаций договорится с Вильнюсом и Ригой наглухо закрыть границу с Беларусью. А это сильно прищемит белорусские власти экономически. Будет недоволен Китай, для которого тоже важен транзит через Беларусь.

Наконец, и Пригожин не такой дурак, чтобы класть своих бойцов в Сувалкском коридоре или походе на Варшаву. Лучше задействовать эти кадры в Африке. Он ведь бизнесмен, а не фанат имперской идеи вроде Стрелкова-Гиркина. Лукашенко тоже, кстати, отнюдь не фанат имперской идеи. Предел его мечтаний — править до последней физической возможности в своем царстве, а потом передать власть по наследству. Главное — чтобы супостаты не покушались на его самодержавие. Потому с таким удовольствием Лукашенко размещает российское ядерное оружие. Мол, на ядерную страну еще никто никогда не нападал.

Нарываться же на реальную войну с НАТО белорусский правитель совсем не хочет, потому что это каюк его режиму.

Кремлевская ИПСО достигает цели?

Да, Путин, вероятно, был бы не прочь пощекотать Европе брюхо штык-ножом «Вагнера». Но вопрос в том, может ли Кремль сейчас в достаточной для этого степени повелевать Пригожиным и Лукашенко.

Лично для меня это вопрос открытый. Смотрите, Лукашенко, хотя его уже привычно называют кремлевской марионеткой, открутился-таки от участия своей армии в войне в Украине. Уже давно нет и российских ракетных ударов по Украине с территории Беларуси. То есть ее правитель, надо полагать, смог — по крайней мере, на какое-то время — убедить Путина, чтобы тот не бросал последнего союзника на вилы.

Скорее всего, теперь, получив от Путина специфический подарочек в виде «Вагнера», Лукашенко постарается часть этого контингента растворить в качестве контрактников в своей армии (что еще раз артикулировал в Каменецком районе), а часть — сплавить в Африку. О грядущих африканских делах твердит в обращениях к своим бойцам и Пригожин.

Да, ему позволили летать в Россию, утрясать там какие-то дела, но это не означает, что он с Кремлем снова вась-вась. Больше похоже на то, что для Путина месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. И сейчас, судя по ряду симптомов, он методично подрывает могущество своего «бывшего повара», слишком много о себе возомнившего, аккуратно отжимает его бизнес-империю. Поэтому как минимум не факт, что Пригожин готов разбиться в доску, выполняя авантюрные замыслы российского царя.

Конечно, каких-то важных деталей, тайных пружин этой закулисной игры мы не знаем. Ближайшее время покажет, насколько Кремль способен командовать Пригожиным и Лукашенко в этом сюжете. Или проплатить их издержки настолько щедро, чтобы те клюнули.

Но в любом случае цели кремлевской информационно-психологической спецоперации в какой-то мере уже достигнуты: о вагнеровской угрозе для стран НАТО не говорит только ленивый. И этот шум отвлекает Европу от вопроса войны в Украине, распыляет ее внимание и ресурсы.

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