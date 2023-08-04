У подбитого дроном «Оленегорского горняка» обнаружили «крымский след»
- 4.08.2023, 14:27
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Зачем корабль плавал к оккупированному полуострову?
Большой десантный корабль РФ «Оленегорский горняк» плавал в Крым, чтобы помогать водителям на Крымском мосту избегать пробок. Правда, в Керчь судно впервые прибыло недавно – 11 июля.
На пропагандистских каналах особенно тщеславно хвастались, что большой десантный корабль прибыл в Крым на помощь. Эти сюжеты «крутили» почти на каждом российском телеканале, передает «24 канал».
Российские пропагандисты сообщали, что 11 июля «Оленегорский горняк» впервые прибыл в Крым. Это судно было в составе северного флота и имеет 2-й ранг. К слову, кремлевские прихвостни хвастались, что судно более 100 метров длиной сможет выполнять до 6 рейсов в сутки из Керчи в порт «Кавказ».
В сюжете россияне заявляли, что в танкерной части «Оленегорский горняк» сможет транспортировать около 40 легковых автомобилей и 215 человек. Его прибытие объяснили тем, что корабль будет помогать водителям не стоять в пробках на Крымском мосту, а перевозить людей на материковую часть России.
Очевидно, россияне в Крыму и сами готовятся к деоккупации и новому «хлопку» на Крымском мосту. Поскольку для перевозки автомобилей и людей был привлечен не только военный корабль «Оленегорский горняк», но судно под названием «Калининград». Правда, пропагандисты не показали его в сюжете.