Избиратели США недовольны экономикой: это может помешать второму сроку Байдена 5.08.2023, 3:13

Опрос.

Существенная часть американцев, которые голосовали на предыдущих президентских выборах за Джо Байдена, не хотят голосовать за него снова из-за состояния экономики США. Это показали результаты опроса Reuters/Ipsos.

На вопрос, за кого из двух претендентов они проголосовали бы, «если бы выборы президента состоялись сегодня», 19% избирателей, голосовавших за Байдена в 2020 году, ответили, что либо не уверены, либо выбрали бы кого-то, кроме Байдена или Трампа. Еще 6% голосовавших за Байдена отметили, что выбрали бы Трампа.

42% голосовавших за Байдена заявили, что ситуация в экономике стала «хуже», чем в 2020 году; 33% считают, что экономика стала «лучше», и 24% полагают, что ситуация осталась «примерно такой же».

При этом около половины респондентов опроса, которые в 2020 году голосовали за Байдена, заявили, что практически ничего не слышали о его масштабных политических инициативах по снижению инфляции или увеличению расходов на инфраструктуру.

Когда респондентов попросили оценить, сколько Байден и его администрация инвестировали ресурсов в экономику США, 35% голосовавших за Байдена выбрали вариант «недостаточно»; около 53% выбрали «примерно необходимое количество», 3% сказали – «слишком много», остальные не смогли ответить.

Тем не менее 78% голосовавших за Байдена заявили, что одобряют его деятельность как президента (среди все опрошенных он пользуется поддержкой 40%).

Как отмечает Reuters, результаты опроса свидетельствуют об отсутствии энтузиазма в отношении Байдена и подчеркивают риск того, что неангажированные избиратели, которые проголосовали за демократов в 2020 году, могут в 2024 году проголосовать за кандидата от республиканцев.

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