Беспилотники атаковали российские города: в Москве начался пожар 6.08.2023, 8:05

3,186

Минобороны Украины предупредило Кремль.

Вечером 5 августа, в Тульской и Калужской областях РФ, а также в Подмосковье раздались взрывы. В самой Москве вспыхнул пожар. В Минобороны Украины прокомментировали случившееся, сообщают украинские СМИ obozrevatel.com и stopcor.org.

Накануне российские пропагандистские СМИ сообщили о замеченных дронах и нескольких взрывах в разных районах Российской Федерации.

Как пишут российские СМИ, о звуках взрывов сообщили жители Алексина, Ясногорского и Дубенского районов, Зареченского округа, Хомяково и Петровского Тульской области.

Очевидцы также сообщили о взрывах в небе над Калужской областью РФ.

Вместе с этим, в РФ сразу же начала работать система противовоздушной обороны.

Вскоре телеграмма-каналы сообщили, что беспилотник пытались сбить в Подмосковье. О пожаре заявили и в Москве в этот же день.

В Минобороны Украины обнародовали свою версию взрывов на территории РФ.

«В эту игру могут играть двое», – заявила украинская сторона.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером российские оккупанты впервые за долгое время (ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси https://charter97.org/ru/news/2023/8/5/558620/). Также ракеты были запущены из российского Тамбова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».