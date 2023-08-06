Беспилотники атаковали российские города: в Москве начался пожар
- 6.08.2023, 8:05
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Минобороны Украины предупредило Кремль.
Вечером 5 августа, в Тульской и Калужской областях РФ, а также в Подмосковье раздались взрывы. В самой Москве вспыхнул пожар. В Минобороны Украины прокомментировали случившееся, сообщают украинские СМИ obozrevatel.com и stopcor.org.
Накануне российские пропагандистские СМИ сообщили о замеченных дронах и нескольких взрывах в разных районах Российской Федерации.
Как пишут российские СМИ, о звуках взрывов сообщили жители Алексина, Ясногорского и Дубенского районов, Зареченского округа, Хомяково и Петровского Тульской области.
Очевидцы также сообщили о взрывах в небе над Калужской областью РФ.
Вместе с этим, в РФ сразу же начала работать система противовоздушной обороны.
Вскоре телеграмма-каналы сообщили, что беспилотник пытались сбить в Подмосковье. О пожаре заявили и в Москве в этот же день.
В Минобороны Украины обнародовали свою версию взрывов на территории РФ.
«В эту игру могут играть двое», – заявила украинская сторона.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера вечером российские оккупанты впервые за долгое время (ударили по Украине «Кинжалами» с территории Беларуси https://charter97.org/ru/news/2023/8/5/558620/). Также ракеты были запущены из российского Тамбова.