Жданов: Более 30 влиятельных стран готовят ультиматум Путину 6.08.2023, 8:25

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Кремлю выдвигают серьезные требования.

В Саудовской Аравии началось важное для Украины событие, которое вполне может привести к тому, что участники мирных переговоров озвучат свой коллективный ультиматум Путину. Об этом заявил офицер запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что присутствующие отрыто высказывают свою позицию против войны и призывают Россию вывести войска, восстановив территориальную целостность пострадавшего от их агрессии государства.

Около 40 стран принимают участие в мероприятии, которое проходит на высоком уровне 5 и 6 августа в в Саудовской Аравии.

О том, чего ждать от событий этих дней, свое мнение выразил офицер запаса ВСУ: «Послушал специалистов по Ближнему Востоку, и некоторые из них высказывают такое мнение, что принц Саудовской Аравии имеет очень большие политические амбиции, и он хочет вывести Саудовскую Аравию из обычного участника международного политического процесса в лидеры. И вот Китай, который тоже борется за это место, видимо, решил, что надо принять участие, иначе «могут обойти на повороте».

Затем военный эксперт озвучил свое предположение, чем могут завершиться мирные переговоры лидеров более 30 стран в Саудовской Аравии: «Сошлюсь на специалистов по Ближнему Востоку. Я слушал одного аналитика, и он сказал, что, скорее всего, итоговый документ будет сформулирован в виде ультиматума для Российской Федерации в плане прекращения войны, вывода войск и вообще неправильности поведения России на международной арене. Это серьезная, конечно, заявка. Посмотрим и будем надеяться, что она увенчается успехом».

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