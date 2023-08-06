Взрыв на Крымском мосту: Россия лишилась железной дороги 6.08.2023, 12:59

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Войска РФ больше не могут получать тяжелую технику этим путем.

Незаконно построенный Крымский мост снова громко напомнил о себе 17 июля. Ленты новостей живо публиковали сообщение о «хлопке» на переправе. Сообщили о двух взрывах: первый поразил автомобильную часть, второй — железнодорожную.

Российские пропагандисты по обычной схеме заявили, что «ничего не случилось» и, казалось бы, уже на следующий день мост вернулся в привычный режим работы. Правда, всем едущим запретили снимать последствия и поражение моста, а тяжелые грузовые поезда пока по переправе не курсируют. Вместе с тем восстановили паромную переправу, которая до сих пор не функционировала.

Аналитики OSINT-агентства Molfar исследовали события на Крымском мосту.

Железная дорога под ударом – почему это важно?

Железнодорожное сообщение между оккупированным Крымом и Россией давало возможность путинской армии быстро перебрасывать тяжелую технику. Стоит отметить, что именно на железную дорогу российское войско полагается больше всего. Готовясь к полномасштабному вторжению, они отправляли в Крым ежедневно эшелоны тяжелой техники. Например, в марте 2021 года появилось видео с танками на железнодорожной части Крымского моста.

Поскольку эти взрывы повредили обе части моста — и автомобильную, и железнодорожную — можно заключить, что это значительно усложнит россиянам доставку тяжелой техники в Крым.

Официальный диагноз мосту русские инженеры поставили на следующий день после взрывов. Согласно публикациям VK (1, 2), из «официального аккаунта» Крымского моста диагностика якобы подтверждает надежность конструкции. Но впоследствии группа внешней разведки tZEinform заявила, что реальный доклад, полученный в Санкт-Петербурге, «почти нецензурный». Сначала было объявлено, что ремонт будет завершен до 1 ноября этого года. Впоследствии срок ремонта продлили до 31 декабря.

Согласно видео и заявлениям российских медиа (1, 2, 3), электропоезда двигаются без задержки. С 21 июля 2023 года можно приобрести билеты. Также с 20 июля добавили билеты на комфортабельные поезда. Но речь идет именно о пассажирских поездах. Грузовые же гораздо тяжелее.

Обычно вес пассажирского вагона от 30 до 60 тонн. Это зависит от модели и особенностей конструкции. Вагон второго класса может весить примерно 30-40 тонн. Вагон первого класса или спальный вагон – 45-60 тонн. Вагон-цистерна весит около 100 тонн, в зависимости от типа топлива и его объема.

Видимая часть конструкции выглядит стабильной, но согласно информации от источника, связанного с ходом строительства, у колонны есть трещины. Поэтому движение грузовых поездов по мосту больше невозможно.

На видео, застигнутом пассажиром поезда (1, 2), можно видеть, что железнодорожная часть моста пострадала. Записи пассажиров с голосовыми комментариями указывают на реставрацию повреждений: «Вот реставрация, растяжка висит».

«Весь мост висит». Что произошло на автомобильной части переправы?

Крымский мост был незаконно построен в 2018 году. Он состоит из двух основных частей: автомобильной дороги из четырех полос и железнодорожного моста, имеющих две полосы движения. Впервые после полномасштабного российского вторжения Крымский мост получил повреждения 8 октября 2022 года. Автомобильная часть моста обрушилась. И тогда оккупанты пытались замалчивать масштабы повреждений, но многочисленные фото и видео быстро распространились по сети.

Утром 17 июля 2023 года в результате двух взрывов были повреждены обе части конструкции — железнодорожная дорога и автомобильная.

Пророссийские СМИ писали, что 17 июля на мосту произошли два взрыва в 3:05 и 3:20. Представитель российских оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, заявил, что взрывы произошли около 145-й опоры моста. Это имеет и символическое значение – опора построена на острове Тузла, на котором лежит граница территориальных вод Украины. Таким образом, является законной целью для ударов ВСУ.

Одна часть перекрытия моста полностью разрушена. Другая – подвинулась на метр в результате взрыва. Пути покрыты трещинами и понятно, что значительно повреждена вся конструкция моста. 145-й пролет действительно получил наибольшие повреждения – поддерживающая конструкция частично разрушена.

В этом видео отмечается, что взрыв шел снизу от моря. Вероятно, дроны взорвались под мостом.

В видео из VK водитель, едущий по автомобильной части переправы, комментирует свои ощущения на дороге: «Эта часть теперь выше, рабочие закачали материалы, мост разваливается». На одной из частей дороги автомобиль подскочил, будто наехал на препятствие. Водитель говорит: «Здесь дорога становится выше также, весь пролет висит».

О серьезных повреждениях автострады Крымского моста пишут и пользователи телеграмм-чатов. В разговорах о взрывах там выражают разные теории. На российской блог-платформе «Яндекс Дзен» один из пользователей оставил комментарий в публикации блога – якобы все четыре линии автомобильной дороги повреждены, что может указывать на мощность взрыва.

Пользователь, который по его словам был среди строителей моста, пишет и жалуется, что «все это какая-то грязная история: чтобы были такие повреждения, нужен или удар прямо сверху (ракета, например) или снизу, но под растяжкой, на перекладине».

Интересная информация получена из телеграмм-чата «Ситуация на Керченском мосту» – там речь идет об ограничениях для автомобилистов. Согласно комментариям, максимальный вес автомобиля который может ехать на мост – 3,5 тонны.

Что мы можем понять из этих фактов? Во-первых, ограничения веса автомобилей вызывают вопросы безопасности транспортных средств, которые едут по этому мосту.

Также под вопросом и вся логистика окупантов, которую они наладили благодаря мосту. Во-вторых, такие серьезные повреждения могут потребовать масштабной реконструкции, которая потребует много денег и времени.

Позже Марат Хуснулин, российский чиновник по вопросам ЖКХ, заявил, что они планируют построить временный мост, который будет использоваться для ремонтных работ. (1, 2) Срок его строительства – два месяца.

Паромная переправа и Крымский мост

Пока мост ремонтируют оккупанты, альтернативой для них остается паромная переправа. Она расположена в Керченском проливе, отделяющем оккупированный Крым от российского Таманского полуострова. Паромная переправа включает в себя несколько судов, которые перевозят пассажиров, а также автомобили, автобусы и другой груз. Время движения обычно составляет около 30 мин, но время зависит от погодных условий.

К 16 июля паромная переправа была закрыта. Но с утра на следующий день, после взрыва оккупанты заявили о ее возобновлении. На тот момент там работало 2 парома и один пассажирский катер: паром «Керченский-2», рассчитанный на 61 пассажира и 15 автомобилей типа «Газель»; пассажирский катер «Диана» на 150 человек; паром «Лаврентий», рассчитанный на 136 человек и 15 крупных автомобилей.

На 19 июля Керченская паромная переправа совершила 16,5 круговых рейсов, перевезли 2108 пассажиров, 103 железнодорожных вагона, 593 единицы транспортных средств. российские пропагандистские каналы заявляли, что паромная переправа функционирует отлично, поэтому ее, казалось бы, собираются расширить — будет 8 паромов. «Известия Крым» (1, 2) заявили, что на переправе работает 5 паромов. «Крым24» (1, 2) пишет о 3.

Между тем в комментариях в соцсетях пользовавшиеся переправой россияне жалуются, что она работает плохо. Видео пользовательницы VK Эльвиры Якуткиной со станции паромов: пассажирам пришлось ждать парома 5 часов. Она прокомментировала свой пост с Керченского моста, опубликованного 20 июля, мол «вот реальная ситуация».

Анализ спутниковых снимков

17 июля 2023 года мост над Керченским проливом не функционировал – движение на нем остановилось полностью. Об этом свидетельствуют вот эти спутниковые снимки:

Следующие два снимка показывают состояние моста через 5 дней. Повреждения автомобильной части очевидны — часть дороги закрыта. Имеются повреждения и железнодорожной части дороги. По состоянию на 18:20 поездов на железной дороге не наблюдалось. Возле места повреждений можно увидеть группу автомобилей. Вероятно, это ремонтные бригады. Но также по всей вероятности, что в месте повреждения образовалась пробка и трафик движется медленно.

Как это происходило: дроны, взрывы, погибшие гражданские россияне

Утро 17 июля 2023 года. Появилась «тревожная» новость о «хлопке» на Крымском мосту. Первый взрыв прогремел в 3:05 утра — у автомобильной части моста (1, 2). Приблизительно через полчаса, в период с 3:20 по 3:40, произошел еще один взрыв — уже под железнодорожной частью моста. Сообщают, что якобы именно из-за второго взрыва поражений потерпел автомобиль с гражданскими россиянами. Женщина и мужчина погибли, а их дочь ранена была госпитализирована.

Это фото автомобиля, двигавшегося по мосту в момент взрыва. Похоже, что на автомобиль упала часть бетонной конструкции. Двигатель был вдавлен в сторону пассажира и водителя.

Согласно сообщению в телеграмм-канале «Mash room», «опорный столб не пострадал, был поврежден только пролет моста».

На следующий день, около 01:00 ночи, россияне частично возобновили движение по мосту. Опять же «для безопасности» все автомобили проходили проверку, водители и пассажиры получали специальные инструкции, а фото или видеофиксация любых поврежденных частей моста – запрещены. Железнодорожное движение было возобновлено позже — в 9:00 утра.

На этих фото со спутников видно — быстро движущиеся объекты в направлении от острова Змеиный к Крымскому мосту. OSINT аналитик MT Anderson предполагает в своем Twitter, что это могут быть боевые дроны. Направление и движение дронов «интересно, с учетом недавних событий», как отметил аналитик в своих выводах. Согласно статье в медиа iz.ru, вероятно, два дрона были выпущены из гражданских лодок. Это были подводные дроны, поэтому охрана их не заметила.

Российский телеграмм-канал Mash опубликовал видео с поврежденным дроном, который якобы атакует мост. Авторы публикации также отметили, что внимание сил безопасности отвлекали реактивные гидроциклы. Такая стратегия дала реальным боевым дронам возможность прорваться к опоре моста. Но другой телеграмм-канал опроверг эту версию. Оказалось, что видео было снято за день до событий на крымском мосту.

Выводы

Два взрыва на незаконно построенном россиянами Крымском мосту. Было остановлено движение как на автомобильном, так и железнодорожном участках моста. Хлопок, как отмечают российские СМИ, был вызван морскими беспилотниками.

Позже в телеграмм каналах писали, что «опора моста не пострадала, а поврежден только пролет». Все же есть несколько важных деталей, на которые стоит указать. Повреждение моста может быть более серьезным, чем об этом говорят официальные источники. Так же было и в результате первой атаки — россияне умаляли последствия удара. Об этом мы рассказывали в нашем анализе.

На ремонт уйдет много российских денег и времени. Следует отметить, что грузовое движение через мост теперь существенно ограничено, что касается и перевозки тяжелой военной техники. Это может иметь серьезные стратегические последствия для российского военного присутствия в регионе.

Неприятный сюрприз ждет и российских отдыхающих — они теперь вынуждены стоять в многочасовых очередях или выбирать альтернативный маршрут через оккупированные территории Юга. Отсутствие быстрого и комфортного доступа в Крым будет неизбежно влиять на туристический поток, а значит, и на экономику оккупированного полуострова.

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