Политзаключенный Владимир Мацкевич перенес операцию
- 7.08.2023, 16:50
Философ находится в больнице.
Политзаключенный Владимир Мацкевич перенес операцию. Сейчас он находится в больнице в Колядичах. Об этом сообщается на странице Мацкевича в Facebook.
В публикации отмечается, что оперативное вмешательство было плановым. Восстановительный период продлится минимум до конца этой недели.
Мацкевич — известный белорусский ученый, телеведущий, общественный и политический деятель. Сотрудники КГБ задержали его 4 августа 2021 года. Вскоре ряд международных правозащитных организаций, в числе которых Белорусский Хельсинский комитет, признали его политзаключенным.
С 4 по 16 февраля прошлого года 65-летний Владимир Мацкевич держал голодовку с требованием изменить меру пресечения на подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить суд. Только после резкого ухудшения состояния здоровья он прекратил голодовку.
В июне 2022 года Минский областной суд приговорил философа к 5 годам усиленного режима. Мацкевича обвинили в грубом нарушении порядка, оскорблении Лукашенко и руководстве экстремистским формированием.
12 октября стало известно, что общественный деятель из СИЗО этапирован в Шкловскую ИК-17. Через два месяца связь с ним фактически прервалась.