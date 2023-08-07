Польские банки ежедневно принимают тысячу заявок на «Безопасный кредит под 2%» 1 7.08.2023, 20:42

2,112

В программе могут участвовать и белорусы.

В польские банки ежедневно поступает тысяча заявок на получение «Безопасного кредита под 2%». Средняя сумма кредита, на который претендуют поляки, составляет 343 тыс. злотых. Большинство – 80% заявок – связано с покупкой квартиры. Только 20% заявителей хотели бы купить дом. Чаще всего кредит берут люди в возрасте от 26 до 35 лет, передает «Польское радио».

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда, подводя итоги первых пяти недель программы «Первая квартира», отметил, что результаты очень положительные.

«Исходя из поступающей информации по поводу реализации программы, уже сегодня можно сказать, что она свидетельствует о том, что это было попадание в десятку. Это была хорошая программа, это была программа, которую действительно ждали. Стоит, однако, учитывать, что экономический климат существенно изменился, изменились перспективы, так сказать, всего кредитного рынка. В июле было выдано 43 тыс. кредитов на покупку жилья, из них 18 тыс. заявок – в рамках программы «Безопасный кредит под 2%», - сказал Вальдемар Буда.

По оценкам Министерства развития и технологий, при сохранении нынешних темпов к концу года будет подано около 51 тыс. заявок и подписано порядка 40 тыс. договоров по «Безопасному кредиту под 2%».

В рамках программы «Первый дом», помимо «Безопасного кредита под 2%», введен «Жилищный счет», на который можно вносить от 500 до 2 тыс. злотых в месяц в течение трех-десяти лет. Вклады можно делать с 13 лет. На сегодняшний день открыто более 830 счетов, а сумма накопленных сбережений превысила 1,5 млн злотых.

Ранее сайт Charter97.org рассказывал, кто и на каких условиях может получить этот кредит.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».