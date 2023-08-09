Во Владивостоке прогремели мощные взрывы в районе военно-морской базы 6 9.08.2023, 9:35

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В ФСБ приказали местным жителям никому не сообщать о случившемся.

Ночью 9 августа в районе военно-морской базы в российском Владивостоке раздались взрывы. В ФСБ приказали местным жителям никому не сообщать о случившемся, передает obozrevatel.com.

Об этом сообщило издание «независимых российских журналистов» Astra. В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что в городе якобы прошла тренировка корвета «Громкий».

Ночью в местных пабликах появились сообщения, где жители рассказали, что слышали взрывы, после чего вызвали полицию, пожарных и ФСБ.

Местный политик Максим Чихунов сообщил, что российские спецслужбы приказали молчать о «взрывных» событиях, а также указал на сильный неприятный запах, появившийся после инцидента.

«Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о случившемся. Мы фото пытались сделать, но у нас там деревья и ничего не видно было. Ну и поздно уже мы проснулись от этого взрыва. После запах был сильный, будто пластмасса горит, и все», – отметил Чихунов.

Еще один житель Владивостока заметил в районе Луговой неизвестный летающий объект, долгое время находившийся в зоне видимости.

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