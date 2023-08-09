Новая серия взрывов в Крыму: бухту Севастополя затянуло дымом

Новая серия взрывов в Крыму: бухту Севастополя затянуло дымом2
- 9.08.2023, 12:39
- 5,420
Движение по Керченскому мосту парализовано.
Утром в среду, 9 августа, в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма были слышны взрывы, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».
Одновременно через Нижнегорский район АР Крым в направлении Азовского моря полетели три пары вертолетов и еще два вертолета поодиночке. Вскоре некоторые вертолеты вернулись назад в Джанкой, передает УНИАН.
На Керченском мосту сейчас движение автотранспорта временно перекрыто.
Также сообщают о задымлении в районе Севастопольской бухты. Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что флот РФ проводит учения в этом районе.
«Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно», – пишет оккупант.
Обновлено (12:43): Сообщается также, что на Старокрымском полигоне на юге Кировского района прогремел мощный взрыв.
Обновлено (12:45): Из Джанкоя сообщают о мощном взрыве со стороны Красногвардейского.