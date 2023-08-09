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Новая серия взрывов в Крыму: бухту Севастополя затянуло дымом

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  • 9.08.2023, 12:39
  • 5,420
Новая серия взрывов в Крыму: бухту Севастополя затянуло дымом

Движение по Керченскому мосту парализовано.

Утром в среду, 9 августа, в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма были слышны взрывы, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

Одновременно через Нижнегорский район АР Крым в направлении Азовского моря полетели три пары вертолетов и еще два вертолета поодиночке. Вскоре некоторые вертолеты вернулись назад в Джанкой, передает УНИАН.

На Керченском мосту сейчас движение автотранспорта временно перекрыто.

Также сообщают о задымлении в районе Севастопольской бухты. Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что флот РФ проводит учения в этом районе.

«Если видите дым в районе Севастопольской бухты, то не переживайте. Это флот проводит тренировку расчетов РХБЗ. Да, запах неприятный, но это абсолютно безопасно. В городе все спокойно», – пишет оккупант.

Обновлено (12:43): Сообщается также, что на Старокрымском полигоне на юге Кировского района прогремел мощный взрыв.

Обновлено (12:45): Из Джанкоя сообщают о мощном взрыве со стороны Красногвардейского.

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