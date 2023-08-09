Как сейчас выглядит эпицентр мощного взрыва на военном заводе под Москвой 6 9.08.2023, 13:42

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Предприятие в Сергиевом Посаде фактически разгромлено.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой. Завод производит прицелы, бинокли, приборы ночного видения и другую продукцию военного назначения для армии РФ.

На видео показали эпицентр мощного взрыва на военном заводе под Москвой. Предприятие в Сергиевом Посаде фактически разгромлено.

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