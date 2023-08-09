В Белгороде неизвестные устроили диверсию на железной дороге 1 9.08.2023, 14:22

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Сгорело железнодорожное оборудование.

В стране-агрессоре Российской Федерации не прекращаются перманентные поджоги на железной дороге. Так, 8 августа в Белгороде в районе станции Крейда неизвестные вскрыли и попытались поджечь батарейный шкаф, в котором находились 7 аккумуляторов, передает Диалог.UA по сообщениям, опубликованным в российских массмедиа.

«Диверсанты» пробрались к батарейному шкафу на станции, вскрыли, после чего подожгли аккумуляторы внутри. К слову, российские источники признают, что все 7 аккумуляторов, располагавшихся в шкафу, пострадали, но при этом уверяют, якобы на движение поездов это «никак не повлияло».

В частности, ТГ-каналы из РФ отмечают, что абсолютно все батареи имеют четкие следы термического воздействия. Также они отмечают, что российские полицейские пока не нашли «диверсантов», но при этом смогли обнаружить полулитровую бутылку со следами горючей жидкости, а также кусок арматуры, зажигалку и даже окурок. Судя по всему, украинская шутка по поводу того, что в России кто-то «неудачно покурил», как раз применима к данному происшествию.

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