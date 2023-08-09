Подрыв военного завода под Москвой: что пытаются скрыть власти РФ 1 9.08.2023, 15:43

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Официальная версия по поводу взрыва имеет много нестыковок.

Российские власти и СМИ охватила анархия в связи со взрывом на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье.

Чиновники, кремлевские информационные агентства и работники самого завода называют разные версии, которые конфликтуют между собой и не совпадают в фактах, пишет «Агентство».

Власти РФ, комментируя взрыв, сообщили, что местом детонации стал склад пиротехники в помещении, арендованном у завода. Однако история компании, арендовавшей склад, рассказ ее директора, кадры с места событий и слова очевидцев позволяют усомниться в этой версии.

Сначала местная администрация заявила, что взрыв произошел на складе пиротехники «Пиро-Росс». При этом директор компании заявил, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

Сама компания «Пиро-Росс» находится в процессе банкротства. На ее сайте говорится, что она была создана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями.

Она из маленького пиротехнического конструкторского бюро переросла в крупное предприятие по разработке и производству пускового электромеханического оборудования, пиротехнических изделий, а также проведению фейерверочных показов и перевозке опасных грузов.

Кроме того, местные жители нашли на территории завода предмет, похожий на снаряд, пишет «Осторожно, Москва». Такой же предмет заметили на другом видео, снятом очевидцем.

Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что это корпус от снаряда калибра 122 мм. Губернатор Московской области заявил, что эпицентр взрыва находился в месте сборки пиротехники.

«К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику», — сказал он.

По данным Baza, диверсия — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве причины взрыва. Издание обращает внимание, что взрыв произошел во время разгрузки грузовика.

А директор «Пиро-Росс» сказал «МК», что во время взрыва находился в здании и перед взрывом был слышан гул, источник которого он определить не смог.

Телеграм-канал «112» после первых сообщений о взрыве написал, что по зданию ударил беспилотник. Воробьев позднее сказал, что версия с БПЛА не подтверждается.

Матвеев написал, что сам взрыв, попавший на видео, похож на взрыв склада боеприпасов: «Обычно готовая пиротехника все-таки взрывается постепенно и с фейерверками».

Взрыв произошел днем в среду. Он был настолько мощный, что в зданиях в городе выбило стекла. Очевидец рассказал, что в результате было разбито «ползавода».

ЗОМЗ, на территории которого произошел взрыв, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

Среди продукции, которую он производит, в том числе, оптика для военных.

По данным российских СМИ, в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе пострадали не менее 60 человек.

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