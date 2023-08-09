Соратник Николая Статкевича: Для Лукашенко наступает «смутное время» 9.08.2023, 15:51

Евгений Вильский

Фото: Радио Рация

Нужно готовиться к этому.

Заместитель председателя партии «Народная Грамада», соратник Николая Статкевича Евгений Вильский считает, что победа над Россией в Украине откроет «окно возможностей» для Беларуси. Об этом активист рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— День 9 августа для меня, нашей партии и белорусов — знаменательный. Белорусы показали, что готовы отстаивать свою свободу. 9 августа перевернуло всю Беларусь. Мы постоянно ждали какого-то триггера, момента и вот он произошел.

Белорусы увидели, что режим поддерживают только штыки местного силового блока и российского. Больше никакой поддержки нет. Да, этот режим продолжает существовать, но история назад не повернется. Этот день навсегда останется в истории Беларуси. Так же, как и восстание Калиновского, Слуцкое восстание, так и 9 августа 2020 года.

Белорусам сегодня нужно надеяться на солидарность. Многие устали, понятно, прошло три года. Многие не были готовы к длительному противостоянию. Сегодня режим поддерживает Россия. Но приближается «смутное время».

Победа над Россией в Украине даст «окно возможностей» для белорусов, как это было в 1918 году. Думаю, этот момент нужно использовать по полной. Ведь если ослабеет Россия, ослабеет и режим Лукашенко, он просто упадет. К этому нужно быть готовыми.

Поэтому только солидарность, поддержка и надежда на наших добровольцев в Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».