В Польше заявили о готовности закрыть железнодорожные переходы с Беларусью 3 9.08.2023, 16:14

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Фото: charter97.org

Повод для Китая подать четкий сигнал минскому режиму.

Польша готова при необходимости закрыть и железнодорожные переходы с Беларусью. Об этом РАР заявил замминистра внутренних дел и администрации Мацей Вонсик. По его словам, Польша и Литва уже согласовали механизм принятия решения о закрытии автомобильных переходов. К нему должна присоединиться и Латвия.

Вонсик выразил готовность ограничить движение и через железнодорожные переходы. По его мнению, это повод для Китая подать четкий сигнал белорусским властям.

«Мы понимаем, что большая часть торговли, в том числе польской, идет через них. Китайская торговля также идет. Думаю, что Китай должен послать Лукашенко соответствующий сигнал, чтобы не предпринимал действий, от которых они пострадают», – сказал замминистра.

Вонсик отметил, что по данным польской стороны, в Беларуси находятся от 3,5 до 5 тыс. боевиков ЧВК «Вагнер». По его мнению, хотя они и опасны, но это не то подразделение, которое войдет в Польшу и начнет войну, но их могут использовать для гибридных действий, провокаций на границе с огнестрельным оружием, усиления миграционного давления и т. д.

«Мы знаем, что их от 3,5 до 5 тыс., и они не получают никаких важных заданий. Часть из них, небольшие группы, находятся на двух полигонах у польской границы. Остальные готовятся перезимовать, они ничего не делают», – сказал Вонсик о «вагнеровцах».

Сегодня он также сообщил, что на усиление Пограничной охраны будет направлено еще 2 тыс. польских военнослужащих, а не тысяча, как предполагалось ранее.

Напомним, сейчас пассажирские железнодорожные перевозки между Беларусью и Польшей отсутствуют. Сохраняется только грузовое сообщение. Надо отметить, что в ноябре 2021 года во время обострения миграционного кризиса в районе Кузницы польская сторона уже предупреждала о закрытии железнодорожного перехода.

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