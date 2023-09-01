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В России началась паника из-за «атаки дронов» на Курчатов в Курской области

  • 1.09.2023, 8:19
  • 7,284
В России началась паника из-за «атаки дронов» на Курчатов в Курской области

Недалеко расположена Курская АЭС.

В России заявили, что неизвестные беспилотники атаковали город в Курской области, где расположена атомная электростанция, передает УНИАН.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Телеграмм, ночью атаки якобы подвергся город Курчатов.

«Повреждения получило административное здание», - говорится в сообщении.

Русские паблики пишут, что на место атак выехали специалисты и отмечают, что там расположена Курская атомная электростанция.

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