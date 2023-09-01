СМИ: Накануне гибели Пригожина три его компании сменили собственника 3 1.09.2023, 12:47

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Кто их возглавил?

Накануне гибели Евгения Пригожина три его компании сменили собственника. На августовские изменения в бизнес-империи Пригожина обратил внимание ресурс «Можем объяснить».

Раньше двумя из этих фирм владела супруга погибшего «повара» Любовь Пригожина, которая не была замечена на его похоронах и не оставила прощального венка.

Владельцем компаний «Агат», «Монолит» и «Литера» стал Дмитрий Кошара — давний партнер «повара Путина». «Агат» и «Монолит» он возглавил за день до гибели Пригожина — 22 августа. Учредителем «Литеры» он стал 11 августа.

Кошара был директором по развитию пригожинской группы компаний «Конкорд». В 2011 году он был внедрен в российскую оппозицию, записывал тайные видео, получал документы и отправлял отчеты Пригожину. Собранный им компромат лег в основу псевдодокументального фильма «Анатомия протеста» на НТВ (2012 г.), который дискредитировал российскую оппозицию. Авторы пропагандистской ленты утверждали, что оппозиция платила митинговавшим против фальсификаций на выборах.

До Кошары фирмами владела жена Любовь Пригожина. Она была собственником ООО «Агат» и ООО «Монолит» (в прошлом году учредители последней были скрыты из ЕГРЮЛ). По данным «МО», отношения между Любовью и ее супругом в последнее время разладились, и она стала лишаться долей в различных компаниях империи Пригожина.

Владельцем «Агата» был Самуил Жаркой — отчим, воспитывавший Пригожина в детстве. Эта фирма входила в империю «Конкорд» и отвечала за сеть быстрого питания «Блин!Дональт’s». Первый ресторан этой сети был открыт в 2002 году, на церемонии открытия присутствовали губернатор Петербурга Владимир Яковлев и президент Чили Рикардо Лагос. В 2012-м «Конкорд» закрыл «Блин!Дональт’s». Прибыль «Агата» в 2022 году составила 22 млн рублей. Пригожин похоронен рядом с Жарким и своим отцом — Виктором Пригожиным на Пороховском кладбище Петербурга.

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