СМИ: Путин обвинил Лукашенко в сговоре 7 1.09.2023, 15:17

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Стало известно о ссоре двух диктаторов.

Российского диктатора Владимира Путина поставили в известность о ночной атаке дронов на военном аэродром в городе Псков, это очень разозлило главу Кремля.

Как сообщает Telegram-канал Генерал СВР, российский президент срочно связался с Александром Лукашенко.

«Еще с утра президенту доложили, что более двадцати беспилотных летательных аппаратов, участвовавших в ночной атаке на аэродром в Пскове, якобы запущенные с территории Украины, беспрепятственно преодолели воздушное пространство Республики Беларусь. Это действительно сильно разозлило Путина и он потребовал соединить его с Лукашенко», — отмечают в информации, размещенной на канале.

Как далее говорится в сообщении на канале, во время телефонного диалога «Путин начал высказывать претензии и обвинять Лукашенко чуть ли не в сговоре с украинской стороной, но натолкнулся на бурю негодования».

«Лукашенко эмоционально заявил, что его оболгали, и что ничего подобного не было и быть не могло, что он не просто первый, но и единственный друг и брат российскому президенту и никогда не допустил бы ничего подобного, а виноваты во всем, по мнению Александра Григоровича, российские военные и проспавшие атаку ФСБ и теперь все сбрасывают на него. Путин не стал развивать конфликт и получил от Лукашенко под конец разговора матерную критику Дмитрия Медведева, Вячеслава Володина, Сергея Шойгу и Михаила Мишустина. В итоге Путин завершил разговор еще более расстроенным, чем его начинал», — завершает эту информацию Генерал СВР.

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