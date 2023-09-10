СМИ: Кадыров обвинил в своем отравлении экс-министра здравоохранения Чечни 10.09.2023, 9:57

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Рамзан Кадыров

После этого высокопоставленный чиновник исчез.

Источник российского телеграм-канала ВЧК-ОГПУ рассказал «совершенно потрясающую историю», которая находит массу подтверждений.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения республики, занимавшего на момент событий пост вице-премьера Чечни Эльхана Сулейманова.

С тех пор его никто больше не видел (абсолютно все говорят, что его нет в живых и умер он мучительной смертью), а на сайте главного детища Сулейманова — ГБУ «Республиканский онкологический диспансер» Чечни — сейчас торгуют кокаином в Дубае.

Сразу несколько собеседников ВЧК-ОГПУ, знакомых с ситуацией, рассказали, что когда резко и неожиданно у Кадырова начало ухудшаться состояние здоровья, то окружение главы Чечни стало уверять его, что он стал жертвой отравления.

Такой же версии придерживался и сам Кадыров, а свой гнев он обрушил на Сулейманова. По словам источника, Сулейманов лично делал некие инъекции Кадырову и тот решил, что именно с ними и связано ухудшение здоровья. В результате в одночасье в октябре 2022 года он был снят с должности вице-премьера и с тех пор его никто не видел.

Этому есть множество подтверждений. На странице Сулейманова в Инстаграм, которую раньше он обновлял почти ежедневно, последний пост датируется октябрем 2022 года. Сулейманов ранее часто появлялся в учебных и медучреждениях Москвы, но там его тоже не видели почти год.

Самое примечательное, что на странице Сулейманова в Инстаграм в качестве его страницы в Интернете указан onkochr.ru - это страница Республиканского онкодиспансера- главного и любимого детища Сулейманова.

Если перейти сейчас по этой ссылке, то там страница, предлагающая кокаин в Дубае. Примечательно, что, по словам источника, от предполагаемого «отравления» Кадыров периодически проходит лечение именно в Дубае.

Собеседники ВЧК-ОГПУ в республике говорят, что там тоже никто не видел Сулейманова с октября 2022 года и ходят разговоры, что его зверски убили- закопали в землю живым.

«Если Кадыров действительно заподозрил Сулейманова в отравлении, то вряд ли мы его увидим живым. Если речь идет о чем-то другом, то он может быть в заточении и его покажут на камеры», - полагает наш собеседник.

Сулейманов был большой редкостью в окружении Кадырова. Во-первых, Сулейманов по национальности не чеченец, а лезгин (родившейся в Баку). Во-вторых, он профессионал.

Сулейманов — профессор, специалист по хирургии и онкологии, работал в Германии и Москве, а с 2014 года фактически стал выполнять и функции одного из персональных врачей Кадырова. В разное время он был и советником главы Чечни, и министром здравоохранения, и вице-премьером. Главным и любимым детищем Сулейманова в Чечне был «Республиканский онкодиспансер».

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