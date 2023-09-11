Украина начнет применять F-16 этой зимой 2 11.09.2023, 9:37

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США могут подготовить опытных пилотов всего за пять месяцев.

Вооруженные силы Украины рассчитывают задействовать истребители F-16 на поле боя уже предстоящей зимой, рассказали The Wall Street Journal источники среди военных в Киеве.

По их словам, поскольку США начнут обучать украинских пилотов в этом или следующем месяце, то несколько летчиков будут готовы к отправке на фронт в феврале 2024 года.

США могут подготовить опытных пилотов F-16 всего за пять месяцев, уверены собеседники WSJ. Они также уточнили, что первая группа летчиков, отправленная на обучение, насчитывает на данный момент не менее 10 пилотов.

Использование F-16 на поле боя может приблизить украинские силы к тому виду боевых действий, который является основой военной стратегии США — единым действиям сил пехоты, бронетехники, артиллерии и авиации. Это может помочь быстрее прорвать российские оборонительные линии на юге и вернуть оккупированную территорию.

При этом официальные лица США более консервативны в своих оценках сроков подготовки пилотов к бою. По их словам, для поддержания передовых самолетов в бою необходимы большие силы технического обслуживания и материально-технического обеспечения, а также затраты на обучение. Американские чиновники считают, что украинцы не будут готовы к боевым полетам на F-16 как минимум до середины 2024 года.

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