Британия отменила для россиян безвизовый транзит в аэропортах 6 11.09.2023, 18:02

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Новые правила вступают в силу 6 октября.

Российские граждане, желающие совершить транзитную пересадку в аэропортах Великобритании, должны иметь действующую британскую визу. Решение было опубликовано на официальном сайте правительства страны 8 сентября.

Новые правила вступают в силу 6 октября. До этой даты продлится переходный период: безвизовый транзит сохранится только для тех пассажиров, которые успели приобрести билеты до 00:01 8 сентября 2023 года.

Ранее российские граждане могли совершать пересадки в аэропортах Великобритании без визы, если они не выходили из транзитной зоны аэропорта. Это правило действовало, в частности, в аэропортах Манчестера, а также лондонских Хитроу и Гатвике. Виза требовалась только в случае, если пассажир планировал заново проходить паспортный контроль при пересадке, например, в аэропорту Лутон и некоторых других.

Согласно новым правилам, безвизовый транзит в Великобритании становится недоступным для российских граждан вне зависимости от того, выходят ли они из транзитной зоны или нет. Исключением являются обладатели виз или видов на жительство Австралии, Канады, Новой Зеландии или США.

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