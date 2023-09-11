В Минске кошка спровоцировала аварию 6 11.09.2023, 19:21

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Иллюстративное фото

Фотофакт.

Кошка в Минске стала причиной аварии — водитель попытался ее объехать и врезался в остановку, сообщает столичная ГАИ.

11 сентября около 16.15 22-летний водитель автомобиля Rover ехал по улице Южная магистраль. Он увидел на проезжей части кошку, не остановился, как того требуют правила, а попытался ее объехать и врезался в остановку.

Автомобиль и остановка получили серьезные повреждения. О судьбе кошки в ГАИ умолчали, но на опубликованном видео не видно каких-либо следов крови на проезжей части, так что можно предположить, что с ней все в порядке.

Госавтоинспекция напоминает, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения вплоть до остановки транспортного средства.

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