Умер шотландский ученый, клонировавший овечку Долли
- 11.09.2023, 21:49
Иэну Уилмуту было 79 лет.
В возрасте 79 лет умер шотландский генетик Иэн Уилмут, сообщает агентство AP со ссылкой на Университет Эдинбурга, где работал ученый. Уилмут руководил группой исследователей, которая в 1996 году клонировала овечку Долли.
Причина смерти ученого не называется, хотя известно, но в последние годы жизни у Уилмута была диагностирована болезнь Паркинсона.
Овечка Долли родилась в 1996 году. Это был первый успешный эксперимент по созданию клона млекопитающего из ядра соматической клетки. Ученые в ходе эксперимента совершили 277 попыток клонирования. В 29 случаях начали формироваться эмбрионы — и только один из них выжил.
Выведенное таким образом животное сначала именовалось лабораторным кодом «6LL3», но вскоре получило имя «Долли» — в честь певицы Долли Партон. Овечка Долли прожила шесть лет, потом ее усыпили из-за выявленных заболеваний. Долли родила шестерых ягнят.
Иэн Уилмут за свою работу в 2008 году был посвящен в рыцари. До 2012 года он работал в Университете Эдинбурга, затем ушел на пенсию.