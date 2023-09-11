Умер шотландский ученый, клонировавший овечку Долли 11.09.2023, 21:49

Иэн Уилмут

Иэну Уилмуту было 79 лет.

В возрасте 79 лет умер шотландский генетик Иэн Уилмут, сообщает агентство AP со ссылкой на Университет Эдинбурга, где работал ученый. Уилмут руководил группой исследователей, которая в 1996 году клонировала овечку Долли.

Причина смерти ученого не называется, хотя известно, но в последние годы жизни у Уилмута была диагностирована болезнь Паркинсона.

Овечка Долли родилась в 1996 году. Это был первый успешный эксперимент по созданию клона млекопитающего из ядра соматической клетки. Ученые в ходе эксперимента совершили 277 попыток клонирования. В 29 случаях начали формироваться эмбрионы — и только один из них выжил.

Выведенное таким образом животное сначала именовалось лабораторным кодом «6LL3», но вскоре получило имя «Долли» — в честь певицы Долли Партон. Овечка Долли прожила шесть лет, потом ее усыпили из-за выявленных заболеваний. Долли родила шестерых ягнят.

Иэн Уилмут за свою работу в 2008 году был посвящен в рыцари. До 2012 года он работал в Университете Эдинбурга, затем ушел на пенсию.

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